واشنطن توجه طلبا عبر بغداد وعواصم عربية الى طهران وحلفائها

2024-08-07 00:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الثلاثاء، (6 اب 2024)، ان واشنطن طلبت من حكومات دول عربية بينها العراق حث ايران على "ضبط النفس".

وقالت واشنطن بوست، ان وزير الخارجية انتوني بلينكن "طلب من كبار المسؤولين بالقاهرة وبغداد وعواصم عربية أخرى حث طهران وحلفائها على ضبط النفس".

وأشارت الى ان بلينكن "يقود حملة دبلوماسية للضغط بشكل غير مباشر على إيران".

ونقلت واشنطن بوست عن مصادر ان "مسؤولين بالبيت الأبيض فوجئوا وغضبوا لاغتيال (إسماعيل) هنية واعتبروه انتكاسة لمسعى وقف إطلاق النار".

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، تلقى أول أمس الأحد، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، جرى خلاله بحث "دور العراق في تدعيم السلم والاستقرار الدوليين، ومنع الأحداث الراهنة من المضيّ في مسار التصعيد" وفقاً لمكتب السوداني.

وأعرب بلينكن، عن "رغبة الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية بأن يؤدي العراق دوراً في ضبط الأوضاع بالمنطقة، والحيلولة دون حدوث تصعيد من مختلف الأطراف، وذلك استمراراً لجهود العراق في دعم استقرار المنطقة والسلم الإقليمي".

ويترقب العالم ودول المنطقة وإسرائيل، الرد الإيراني العسكري على اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق إسماعيل هنية، في مقر اقامته بطهران الاربعاء الماضي عقب يوم من تنصيب الرئيس الايراني الجديد.