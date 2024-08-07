بالصور.. مجهولون يغلقون الدوائر والمؤسسات في ديالى: "باسم الشعب المظلوم"

2024-08-07 00:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – ديالى

افاد مصدر محلي، اليوم الثلاثاء (6 آب 2024)، بأن مجهولين اغلقوا المؤسسات الحكومية في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "عدداً من المؤسسات الحكومية في قضاء المقدادية (40 كم شمال شرق بعقوبة)، تم اغلاقها من قبل مجهولين"، مبيناً أن "الاغلاق شمل مركز الشرطة والبطاقة الوطنية ومديرية الزراعة ومصرف الرافدين في المقدادية".

وأضاف أن "المجهولين رفعوا لافتات كتب عليها (المؤسسات الحكومية في ديالى مغلقة باسم الشعب المظلوم)".







