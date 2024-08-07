2024-08-07 00:12:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أقدم العشرات من أبناء قبيلة "بني تميم"، مساء اليوم الثلاثاء،على إغلاق عدد من الدوائر الحكومية في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى، احتجاجاً علىعدم تنصيب أحد أنباء القبيلة محافظاً.

وقالمصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "العشرات من قبيلة بني تميم في قضاء المقداديةخرجوا بتظاهرة احتجاجاً على عدم تنصيب أحد أنباء القبيلة محافظاً لديالى، وقاموا بغلقعدة دوائر حكومية من بينها قسم شرطة القضاء".

وأضافأن "التظاهرة انطلقت احتجاجاً على اختيار محافظ من خارجقبيلة بني تميم".

يشارإلى أن مجلس محافظة ديالى، عقد في الأول من آب/ أغسطس الجاري، جلسة خاصة انعقدت فيفندق الرشيد بالعاصمة بغداد، وانتخب عمر الكروي رئيساً للمجلس، وسالم التميمينائباً لرئيس المجلس، بحسب ما أبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، في حينها.

وأضافأن المجلس صوت أيضاً لعدنان الجاير التميمي عن دولة القانون محافظاً، ومصطفىاللهيبي نائباً أول للمحافظ عن حزب تقدم، وخالد الجبوري نائباً ثانٍ للمحافظ عنحزب عزم.

وفيغضون ذلك؛ كتب محافظ ديالى السابق مثنى التميمي على منصة "فيسبوك"، أنهاستجاب لمطلب أهالي ديالى وقبيلة بني تميم وناخبيه ولم يحضر جلسة اليوم اطلاقاً.

جاءذلك بعد أشهر من انتخابات مجالس المحافظات، وشد وجذب بين القوى السياسية في محافظةديالى.

وانقسممجلس ديالى الى فريقين، الأول يحاول التجديد للمحافظ السابق مثنى التميمي ومكون من8 أعضاء من الشيعة والسنة والكورد، والآخر من 7 أعضاء من السنة والشيعة وهميعترضون على التجديد للتميمي.

وأخفقمجلس ديالى باستكمال عقد جلسته الأولى التي عقدت في 5 شباط/ فبراير 2024 لتشكيلالحكومة المحلية عدة مرات نتيجة الصراع السياسي على منصب المحافظ ورئيس المجلس.