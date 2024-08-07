البحرينية يافي تخطف ذهبية 3 آلاف متر موانع برقم أولمبي جديد

2024-08-07 00:24:07 - المصدر: واع

متابعة - واعأحرزت البحرينية وينفريد يافي ذهبية سباق 3 آلاف م موانع، في منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.وقطعت يافي مسافة السباق بزمن 8:52.76 دقائق محطمة الرقم القياسي الأولمبي الذي كان مسجلا باسم الروسية جولنارا ساميتوفا-جالكينا (8:58.81 د) منذ أولمبياد بكين عام 2008.وحسمت يافي السباق في الأمتار الأخيرة بفضل سرعتها النهائية متقدمة على بطلة طوكيو قبل ثلاث أعوام الأوغندية بيروث شيموتاي بزمن 8:53.34 دقائق، فيما عادت البرونزية الى الكينية فايث تشيروتيتش (8:55.15 د).