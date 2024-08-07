أوستن: ميليشيات مدعومة إيرانيا وراء الهجوم على القوات الأمريكية بالعراق

2024-08-07 01:36:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أنّ الولايات المتحدة "لن تتسامح" مع أيّ هجوم يستهدف قواتها في الشرق الأوسط، وذلك غداة إصابة سبعة عسكريين أميركيين في قصف صاروخي طال قاعدة عين الأسد في العراق.

وقال أوستن خلال مؤتمر صحافي في أنابوليس: "لا تخطئوا الظنّ: الولايات المتحدة لن تتسامح مع أيّ هجوم على قواتنا في المنطقة".

وبشأن قصف قاعدة عين الأسد، قال أوستن: "أإن ميليشيات مدعومة إيرانيا وراء الهجوم".