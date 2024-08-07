الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تبلغ نهائي وزن 66 كلغ

2024-08-07 01:48:02 - المصدر: واع

متابعة - واعواصلت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تألقها وبلغت نهائي وزن 66 كلغ ضمن منافسات رياضة الملاكمة في إطار دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™.إنجاز إيمان جاء عقب تفوقها على منافستها التايلندية جانجيم سوانابين.وضمنت إيمان ميدالية فضية على الأقل للجزائر، وستنافس على ذهبية لامعة الجمعة المقبل في موقع "رولان غاروس الأولمبي".