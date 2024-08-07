الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تبلغ نهائي وزن 66 كلغ
2024-08-07 01:48:02 - المصدر: واع
متابعة - واع
واصلت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تألقها وبلغت نهائي وزن 66 كلغ ضمن منافسات رياضة الملاكمة في إطار دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™.
إنجاز إيمان جاء عقب تفوقها على منافستها التايلندية جانجيم سوانابين.
وضمنت إيمان ميدالية فضية على الأقل للجزائر، وستنافس على ذهبية لامعة الجمعة المقبل في موقع "رولان غاروس الأولمبي".
واصلت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تألقها وبلغت نهائي وزن 66 كلغ ضمن منافسات رياضة الملاكمة في إطار دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™.
إنجاز إيمان جاء عقب تفوقها على منافستها التايلندية جانجيم سوانابين.
وضمنت إيمان ميدالية فضية على الأقل للجزائر، وستنافس على ذهبية لامعة الجمعة المقبل في موقع "رولان غاروس الأولمبي".