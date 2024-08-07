شرطة ديالى ترفع ملصقات "مغلقة باسم الشعب" التي وضعت على الدوائر والمؤسسات

2024-08-07 01:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الأربعاء (7 آب 2024)، رفع الملصقات التي وضعت على الدوائر والمؤسسات الحكومية في قضاء المقدادية.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تنفيذاً لتوجيهات قائد الشرطة شرعت مفارز قسم شرطة المقدادية ودوريات فوج طوارئ ديالى التاسع برفع البوسترات والملصقات التي وضعتها مجموعة من المواطنين الذين ينوون إقامة مظاهرات من خلال شعارات (غلق الدوائر باسم الشعب) في المقدادية".

وأضافت أن "جميع الدوائر مفتوحة وتحت حماية الاجهزة الامنية، وسيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحق كل من يحاول العبث بأمن المحافظة"، مبينة أنه "هناك طرقاً سلمية للتظاهر كفلها الدستور للمطالبة بالحقوق دون المساس بالحياة العامة للمواطنين وهيبة الدولة وسلطة القانون".

وافاد مصدر محلي، في وقت سابق، بأن مجهولين اغلقوا المؤسسات الحكومية في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى، مبيناً أن الاغلاق شمل مركز الشرطة والبطاقة الوطنية ومديرية الزراعة ومصرف الرافدين في المقدادية.