ريال مدريد يتغلب على تشيلسي وديا
2024-08-07 05:00:03 - المصدر: واع
متابعة - واع
حقق فريق ريال مدريد الفوز على نظيره تشيلسي وديًا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن المعسكر التحضيري للموسم الجديد في أمريكا.
سجل داني سيبايوس وبراهيم دياز هدفي ريال مدريد في لقاء اليوم، بينما جاء هدف تشيلسي عن طريق مادويكي.
حقق فريق ريال مدريد الفوز على نظيره تشيلسي وديًا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن المعسكر التحضيري للموسم الجديد في أمريكا.
سجل داني سيبايوس وبراهيم دياز هدفي ريال مدريد في لقاء اليوم، بينما جاء هدف تشيلسي عن طريق مادويكي.