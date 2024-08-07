ريال مدريد يتغلب على تشيلسي وديا

2024-08-07 05:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق فريق ريال مدريد الفوز على نظيره تشيلسي وديًا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن المعسكر التحضيري للموسم الجديد في أمريكا.سجل داني سيبايوس وبراهيم دياز هدفي ريال مدريد في لقاء اليوم، بينما جاء هدف تشيلسي عن طريق مادويكي.