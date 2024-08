تلفزيون الناصرية: افتتاح مجسر الإسكان الصناعي نهاية العام الحالي وزيادة فرقه العاملة الى 11 فريقا

2024-08-07 08:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أكد معاون محافظ ذي قار للشؤون الفنية المهندس حسن دعدوش، أن افتتاح مجسر الإسكان الصناعي سيتم بنهاية العام الحالي. وأوضح دعدوش في لقاء بثه تلفزيون الناصرية المحلي أن المجسر، الذي يربط بين قضاء سوق الشيوخ وطريق يا حسين، سيفتتح بأذرعه الثلاثة (A، B، C) بعد اكتمال العمل عليه....

