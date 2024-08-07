أسعار النفط تتراجع مع بداية التعاملات الآسيوية

2024-08-07 09:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء (7 آب 2024)، بعد انتعاش وجيز في الجلسة السابقة، وذلك بعدما أظهرت بيانات زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة، مما عوض تأثير المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا، أو 0.27 بالمئة، إلى 76.27 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا، أو 0.34 بالمئة، إلى 72.95 دولار.

وأظهرت أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي.

وانخفض الخامان القياسيان جراء ذلك. وكان الخام الأمريكي وخام برنت قد انتعشا من أدنى مستوياتهما في عدة أشهر ليسجلا ارتفاعا عند التسوية في الجلسة السابقة.





المصدر: وكالات