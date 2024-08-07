إنجاز جميع الطرق المؤدية لمطار كربلاء

2024-08-07 09:48:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أنجزت حكومة كربلاء المحلية، جميع الطرق المؤدية إلى مطار كربلاء الدولي. وقال مدير الإعلام والاتصال الحكومي في المحافظة توفيق غالب في حديث لـالصباح تابعته الاقتصاد نيوز، إن نسب الإنجاز الكلية للمشروع، وصلت إلى 90 بالمئة، ومن المؤمل استقباله لأول طائرة مطلع العام المقبل، مشيراً إلى استمرار أعمال إنشاء صالة استقبال المسافرين، لإنجازها قريبا. ولفت إلى أن المحافظ نصيف جاسم الخطابي كان قد حضر اجتماعاً خاصاً بمشاريع تنفيذ وتطوير واستكمال المطارات الدولية في الناصرية والموصل وكربلاء المقدسة مع رئيس الوزراء، والذي وجه بتوفير جميع الاحتياجات لإنجاز مطار كربلاء الدولي ضمن المدة المحددة.