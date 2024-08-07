كوريا الجنوبية تحقق أكبر فائض بالحساب الجاري في 7 سنوات

2024-08-07 09:48:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حققت كوريا الجنوبية أكبر فائض في الحساب الجاري منذ ما يقرب من 7 سنوات في حزيران بفضل الصادرات القوية بقيادة أشباه الموصلات، بحسب ما أظهرت بيانات المركزي الكوري. ووصل فائض الحساب الجاري للبلاد إلى 12.2 مليار دولار في يونيو مسجلا فائضا للشهر الثاني على التوالي وفقا للبيانات التي جمعها بنك كوريا المركزي. ويعد فائض يونيو هو الأكبر منذ أيلول عام 2017 عندما بلغ الفائض 12.3 مليار دولار. وكان الأداء الأخير مدفوعا بحساب السلع القوي الذي سجل فائضا قدره 11.4 مليار دولار وهو الأكبر من أيلول عام 2020، كما سجل نموا لمدة 15 شهرا متتاليا. وارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بمقدار 8.7 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 58.8 مليار دولار في يونيو مع زيادة صادرات أشباه الموصلات بنسبة 50.4 بالمئة. كما زادت صادرات أجهزة الاتصالات والمنتجات البترولية بنسبتي 26 بالمئة و8.5 بالمئة على التوالي، بحسب وكالة يونهاب. وتوسع العجز في حساب الخدمات إلى 1.6 مليار دولار في يونيو بالمقارنة مع عجز قدره 1.29 مليار دولار في ايار وفقا للبيانات. وسجل حساب الدخل الأولي، الذي يتتبع أجور العمال الأجانب وتوزيعات الأرباح من الخارج ودخل الفوائد، فائضا قيمته 2.69 مليار دولار في حزيران ارتفاعا من 1.76 مليار دولار في ايار.