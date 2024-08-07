القبض على متهمين بحوزتهم أسلحة غير مرخصة بينهم "منتحل لصفة ضابط" في بغداد

2024-08-07 09:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء (7 آب 2024)، القبض على عدد من المتهمين، بينهم منتحل لصفة ضابط برتبة عقيد في أحد الأجهزة الأمنية.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها نفذت عدد من واجبات نصب النقاط الأمنية (السيطرات) المفاجئة والوقتية نتج عنها إلقاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم شخص ينتحل صفة ضابط برتبة عقيد في أحد الأجهزة الأمنية واخرين بالجرائم (الجنائية، تزوير ، ترويج وتعاطي المواد المخدرة، حيازة أسلحة غير مرخصة)".

وأضافت، إن "العمليات نتج عنها ضبط (13) مسدس و (4) بنادق مختلفة الأنواع، وحجز إعداد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية وضبط كمية من المواد المخدرة وأجهزة تعاطيها بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية في جانبي الكرخ والرصافة".