العراق يشارك في بطولة مصر الدولية بالإسكواش

2024-08-07 11:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

غادر وفد المنتخب العراقي للناشئين للإسكواش، الى جمهورية مصر العربية للمشاركة في بطولة مصر الدولية التي تستضيفها ملاعب بلاك بول في القاهرة للمدة من السابع وتستمر حتى الحادي عشر من الشهر الحالي .

وذكر بيان لاتحاد اللعبة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، أن" هذه البطولة تقام تحت مظلة الاتحاد الأوروبي، ويشارك فيها 348 لاعباً ولاعبة يمثلون 16 دولة، وستكون المشاركة في الفئات ( تحت 11 ، 13، 15، 17، 19 سنة)، يلعب فيها كل لاعب ما لا يقل عن خمس مباريات حسب نظام البطولة ".

وأضاف البيان أن" المشاركة في البطولة تعد فرصة جيدة لاحتكاك الناشئين وكسب الخبرة من خلال اللعب مع لاعبين من مختلف دول العالم ، وتأتي هذه المشاركة ضمن المنهاج الفني للاتحاد لتطوير مستوى اللاعبين الناشئين ولمختلف الفئات العمرية وعلى نفقة اللجنة الأولمبية العراقية".