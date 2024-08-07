شباب اليمن يصل الى البصرة لخوض مباراتين وديتين أمام منتخبنا للشباب

2024-08-07 11:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

وصل منتخب شباب اليمن الى البصرة، اليوم الأربعاء (7 آب 2024)، لخوض مباراتين وديتين أمام منتخبنا للشباب.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "وفد منتخب شباب اليمن وصل الى البصرة للدخول في معسكر تدريبي للفترة من 7-12 آب 2024".

وأضاف، إنه "سيتخلل المعسكر، خوض مباراتين وديتين أمام منتخبا للشباب يوم 9 آب تأتيان ضمن استعداداتِ المنتخبين لخوض التصفياتِ المؤهلة إلى نهائياتِ آسيا".