طرق جديدة وطائرات للحالات الخاصة.. العمليات المشتركة تكشف مضامين خطة الزيارة الأربعينية

2024-08-07 12:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - آمنة السلامي

كشف رئيس خلية الإعلام الأمني تحسين الخفاجي، اليوم الأربعاء، عن خطط تأمين زيارة الأربعين، فيما أشار الى فتح طرق جديدة وإدخال الطائرات لنقل الحالات الخاصة.

وقال الخفاجي في حديث لوكالة الأنباء العراقية، (واع): إن "قيادة العمليات المشتركة تعمل مع اللجنة الأمنية العليا المشرفة على خطة زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)"، مبينا أن "هذه الإجراءات التي تم اتخاذها والخطط لم تبدأ الان وإنما منذ فترة لاستعدادنا لزيارة شهر محرم الحرام وامتداده الى الأربعينية".

وأضاف، أنه "مع اقتراب الزيارة ودخول قواتنا الأمنية في عملية توزيع ومسك العقد والطرقات وتهيئتها للزائرين، بدأت الأجهزة الأمنية والاستخبارية في البحث عن المعلومات الكافية لتأمين الزيارة وانسيابيتها بشكل سهل".

وتابع الخفاجي، "لدينا خطط أمنية وخدمية، الأولى تكمن بزيادة الجهد الاستخباري والأمني والعمليات النوعية لتعقب وملاحقة العدو في المناطق المحتملة، أما الثانية لزيادة الأطواق الأمنية في مداخل ومخارج مدينة كربلاء المقدسة، وأيضا هنالك عمل كبير من قبل قواتنا الأمنية من خلال المراقبة الجوية وزيادة الكاميرات والقيام بدوريات سواء للقوة الجوية أو طيران الجيش"، لافتا الى أن "هناك طرقاً فتحت سوف تسهل حركة الزائرين وتسهم بالمرونة والعمل".

وفي ما يخص المجال الخدمي، أشار الخفاجي، الى أن "هناك عملاً كبيراً للجنة الخدمية المشرفة على هذه الزيارة يندرج في توفير العجلات ومرائب السيارات ومفارز طبية، وأيضا إرشادات صحية وتوفير العجلات الخاصة لتقديم الإسعاف الفوري وحتى طائرات لنقل الحالات الخاصة".

وبين، أن "اللجنة مستمرة، وسوف تختلف الزيارة عن العام الماضي بانسيابية وحرية العمل وحركة الزائرين من خلال العدد الكبير من الطرق التي تم فتحها والساحات التي تم تخصيصها"، موضحاً أن "منظومة الكاميرات في محافظة كربلاء المقدسة قد اكتملت وهناك جهود فنية خدمية لتقديم الخدمات والمراقبة وملاحظة أي حالة ممكن أن تقدم لها الخدمة في أسرع وقت".