الذهب يفقد بريقه مع تقييم المتعاملين لتوقعات خفض الفائدة الامريكية

2024-08-07 12:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

انخفضت أسعار الذهب قليلا، اليوم الأربعاء (7 آب 2024)، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الامريكية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2385.60 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0610 بتوقيت بغداد. وتراجعت العقود الامريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2425.30 دولار.

وصعد مؤشر الدولار إلى 103.25، مما جعل المعدن الأصفر المقوم بالعملة الامريكية أعلى ثمنا للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 27.0561 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 915.20 دولار، كما صعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 877.24 دولار.

المصدر: وكالات



