2024-08-07 12:12:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صرّح أوميد خوشناو رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، بأن أكثر من 25% من آبار المياه في المحافظة قد جفت.

وقال خوشناو لعدد من وسائل الاعلام بينهم وكالة شفق نيوز، خلال تفقده مشروع مياه الإفراز الثالث، إنه "خلال العام الماضي وحده، تمّ حفر أكثر من 100 بئر لحل مشكلة شحة المياه في حدود محافظة اربيل.

وأضاف أنه خلال هذا العام جفت أكثر من 25 بالمئة من هذه الآبار، مؤكدا على ضرورة الاستفادة بشكل أكبر من المياه السطحية بدلا من المياه الجوفية، وفي هذا السياق، تقرر تنفيذ مشروع مياه إفراز الرابع.

يُشار إلى أن 40 بالمئة من المناطق والأحياء السكنية في مدينة اربيل تعاني من شحة المياه منذ يوم الاثنين الماضي بسبب وقوع كسر في الأنبوب الناقل للمياه في مشروع الإفراز الثالث اضافة الى اعادة تأهيل المشروع الذي خصصت له حكومة اقليم كوردستان 20 مليار دينار في العام الماضي.

وبهذا الصدد قال المحافظ في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن مشروع الإفراز الثالث يجري العمل فيه لأكثر من 48 ساعة، وسيعود الى الخدمة مساء اليوم الأربعاء حيث ستزداد نسبة المياه في الأحياء السكنية.

يُذكر أن محافظة أربيل تعتمد بنسبة 35% على مياه العيون والأنهار الجارية، و بنسبة 65% على المياه الجوفية.