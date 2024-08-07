تاجر مخدرات يلقى مصيره بالسجن المؤبد في كربلاء

2024-08-07 12:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كربلاء

أصدرت محكمة جنايات كربلاء، اليوم الاربعاء (7 آب 2024)، حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدان استغل صفته العسكرية لتسهيل نقل المواد المخدرة بين المحافظات"، لافتا إلى أنه "تم ضبط سلاح ناري وكميات مختلفة من مادة الكرستال المخدرة داخل منزله".

وأضاف، أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".