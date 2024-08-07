بغداد.. محاولة لاغتصاب طفلتين تشعل شرارة مشاجرة والقوات الأمنية تتدخل

2024-08-07 12:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء (7 آب 2024)، أن محاولة لاغتصاب طفلتين اشعلت شرارة مشاجرة في حي طارق شرقي العاصمة حيث تم التدخل والقبض على المتهمين.

وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الإعلامية، تداولت خبر يفيد باغتصاب طفلتين في منطقة حي طارق شرقي العاصمة بغداد".

وأضافت، إنه "بعد ورود معلومات بوجود مشاجرة في منطقة حي طارق شرقي العاصمة، على الفور توجهت قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية إلى مكان الحادث لجمع المعلومات والتحري، تبين وجود مشاجرة جراء ادعاء محاولة اغتصاب طفلتين بعمر خمسة سنوات".

وأشارت إلى أنه "تم القاء القبض على متهمين اثنين وتسليمهم إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".