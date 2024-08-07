انفجاران في ذي قار

2024-08-07 12:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، بتسجيل حادثي انفجار بقضاء الدواية شمال شرق المحافظة، أحدهما بصاروخ.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عبوة محلية الصنع انفجرت، فجر اليوم، بمنطقة حي الحكيم بقضاء الداية مستهدفة منزل احد المواطنين، حيث أدى الانفجار الى حصول أضرار مادية في واجهة المنزل، دون تسجيل اصابات بشرية تذكر".

وأضاف المصدر، أن "قضاء الدواية شهد ايضا انفجار صاروخ صغير استهدف أحد المنازل، حيث أدى انفجاره إلى إحداث أضرار جزئية في واجهة المنزل".

وتابع المصدر، ان "قوة امنية فتحت تحقيقا بالحادثين لمعرفة ملابساتهما".