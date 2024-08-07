جنايات الانبار: السجن 10 سنوات بحق مدير شعبة الامن والمعلومات في مؤسسة الشهداء

2024-08-07 13:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

أصدرت محكمة جنايات الانبار، اليوم الاربعاء (7 آب 2024)، حكما بالسجن لمدة 10 سنوات بحق مدير شعبة الامن والمعلومات في مؤسسة الشهداء بالمحافظة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدان اقدم على بيع اليوزرات التابعة لهيئة التقاعد الوطنية إلى معقبين مقابل مبالغ مالية، فضلا عن قيامه بإيقاف رواتب الشهداء والجرحى ومن ثم يقوم بإطلاقها مقابل مبالغ مالية".

وتابع أنه "قام أيضا بتسهيل اصدار كتب المساءلة والعدالة والموقف الأمني للشهداء والمصابين لقاء مبالغ مالية"، لافتا إلى أن "الحكم صدر وفقا للقرار 160/ ثانيا/ 1 الشق الأول لسنة 1983".