مصدر يكشف أسباب تكليف اللواء نجاح ياسر بمهام قائد شرطة ديالى وكالة

2024-08-07 13:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء (7 آب 2024)، عن أسباب تكليف اللواء نجاح ياسر كاظم بمهام قائد شرطة محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" قائد شرطة ديالى اللواء علاء غريب الزبيدي مجاز حاليا لأسباب صحية وقد اجرى قبل اشهر عملية جراحية والاجازة مرتبطة بفترة نقاهة لاستكمال مراحل العلاج الفعلي".

وأضاف، إن" تكليف وزارة الداخلية للواء نجاح ياسر كاظم بأداء مهام قائد شرطة ديالى وكالة امر طبيعي وتكرر من اجل اكمال المهام الإدارية والاشرافية على القيادة وتشكيلاتها، نافيا ان يكون التكليف مرتبط بأحداث المقدادية يوم امس او انه قرار عقابي".

وأشار المصدر الى أن" الزبيدي يتمتع بإجازته قبل احداث المقدادية يوم امس وما نشر في منصات التواصل غير دقيق".

وأقدم العشرات من أبناء قبيلة "بني تميم"، مساء يوم أمس الثلاثاء (6 آب 2024)، على إغلاق عدد من الدوائر الحكومية في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى، احتجاجاً على عدم تنصيب أحد أنباء القبيلة محافظاً.

وقال مصدر أمني، إن "العشرات من قبيلة بني تميم في قضاء المقدادية خرجوا بتظاهرة احتجاجاً على عدم تنصيب أحد أنباء القبيلة محافظاً لديالى، وقاموا بغلق عدة دوائر حكومية من بينها قسم شرطة القضاء، مضيفا أن "التظاهرة انطلقت احتجاجاً على اختيار محافظ من خارج قبيلة بني تميم".

يشار إلى أن مجلس محافظة ديالى، عقد في الأول من آب/ أغسطس الجاري، جلسة خاصة انعقدت في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد، وانتخب عمر الكروي رئيساً للمجلس، وسالم التميمي نائباً لرئيس المجلس.

وصوت المجلس أيضاً لعدنان الجاير التميمي عن دولة القانون محافظاً، ومصطفى اللهيبي نائباً أول للمحافظ عن حزب تقدم، وخالد الجبوري نائباً ثانٍ للمحافظ عن حزب عزم.

وانقسم مجلس ديالى الى فريقين، الأول يحاول التجديد للمحافظ السابق مثنى التميمي ومكون من 8 أعضاء من الشيعة والسنة والكرد، والآخر من 7 أعضاء من السنة والشيعة وهم يعترضون على التجديد للتميمي.

وأخفق مجلس ديالى باستكمال عقد جلسته الأولى التي عقدت في 5 شباط/ فبراير 2024 لتشكيل الحكومة المحلية عدة مرات نتيجة الصراع السياسي على منصب المحافظ ورئيس المجلس.