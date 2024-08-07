مارسيليا يضع اللمسات الأخيرة لضم حارس الأرجنتين

2024-08-07 13:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أفادت وسائل اعلام فرنسية، اليوم الاربعاء (7 آب 2024) بأن نادي أولمبيك مارسيليا وضع اللمسات الأخيرة على صفقة جديدة، سيبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت شبكة فوت ميركاتو، أن "مارسيليا اقترب كثيرا من التعاقد مع جيرونيمو رولي حارس مرمى منتخب الأرجنتين وفريق أياكس أمستردام الهولندي"، مبينة أن "النادي الفرنسي يجهز عرضا يتضمن عقدا مدته 3 مواسم للأرجنتيني رولي".

وكان جيرونيمو رولي ضمن قائمة منتخب الأرجنتين الفائز بلقب كوبا أمريكا 2024، حيث يعد الحارس الثاني خلف إيمليانو مارتينيز لاعب أستون فيلا الإنجليزي.

ومن المنتظر أن يعوض حارس مرمى الأرجنتيني مارسيليا عن رحيل الحارس المخضرم باو لوبيز.

المصدر: وكالات



