منتخب الناشئين بمواجهة الأردن ولبنان في بطولة غرب آسيا

2024-08-07 14:00:02 - المصدر: الفرات نيوز

أوقعت قرعةُ بطولة اتحاد غرب آسيا الحادية عشرة للناشئين، اليوم الأربعاء، منتخبَ ناشئة العراق في المجموعةِ الأولى إلى جانبِ منتخبي الأردن ولبنان.

وتجري منافساتُ البطولة التي تستضيفها المملكةُ الأردنية الهاشمية للفترة من الثاني ولغاية 11 من شهر أيلول / سبتمبر المقبل بمشاركة تسعة منتخباتٍ إقليمية.

وراعت القرعةُ، التي تمّ بثها مرئياً على منصةِ موقع اتحاد غرب آسيا لكُرةِ القدم، إبعادَ المنتخبات المُشاركة التي تتواجه في تصفياتِ كأس آسيا دون 17 عاماً عن بعضها، وتمّ إجراءُ القرعة الخاصة بإبعادِ الأردن عن مواجهةِ سوريا والعراق عن مواجهةِ فلسطين، كما تمّ تقسيم الفرق التسعة المشاركة على ثلاث مجموعاتٍ تلعبُ فيما بينها وفقاً لنظام الدوري من مرحلةٍ واحدةٍ، ويتأهل أبطالُ المجموعات الثلاث إلى الدورِ نصف النهائي، ويتم اختيارُ أفضل وصيف من بين المجموعات الثلاث أيضاً لتبلغ الدورَ اللأحق، على أن تلعب الفرقُ بطريقةِ التقاطع، ويضمن الفائزان بلوغَ نهائي البطولة.

ووفقاً للقرعةِ فقد ضمت المجموعةُ الأولى منتخباتَ الأردن والعراق ولبنان، فيما تألفت المجموعةُ الثانية من منتخبات اليمن والسعودية وعُمان، بينما شملت المجموعةُ الثالثة منتخباتَ البحرين وسوريا وفلسطين.

وكان منتخبُ اليمن قد أحرزَ لقبَ النسخة العاشرة التي أقيمت في سلطنة عُمان العام الماضي، وحل المنتخبُ السعودي وصيفاً له.