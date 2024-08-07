2024-08-07 14:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء (7 آب 2024)، أن العمالة الأجنبية "معضلة" وقد امهلناهم شهر لتعديل أوضاعهم، مبينة أنها تتسرب من كردستان بوجود بعض التسهيلات.

وقال مدير إعلام الوزارة كاظم العطواني في تصريحات للجريدة الرسمية تابعتها "بغداد اليوم"، إن “الوزارة تتخذ بحق العمالة الأجنبية (الرسمية) جميع الإجراءات القانونية التي تتناسب مع حجم ما يتطلبه سوق العمل

وذكر العطواني أنه "يوجد تسرب للعمالة الأجنبية ولا سيما السورية، التي تأتي عبر إقليم كردستان بوجود بعض التسهيلات، ومن دون إجراءات قانونية أو إقامة، مؤكداً أن هذه معضلة، ونقوم بجولات تفتيش دورية لجميع المعامل والشركات".

وتابع: "أعطينا مهلة تمتد إلى 1 أيلول المقبل، وبإمكان أصحاب العمل الذين لديهم عمالة أجنبية (غير مرخصة) تصحيح أوضاعهم، وبيّن ستكون هناك إجراءات قانونية بحق المخالفين من الأجانب وأصحاب العمل، ولدينا لجان تفتيشية تعمل على مدار الساعة لتصحيح موقف العاملين الأجانب، ونبه العطواني، بأن "هذه اللجان عملت خلال الفترة الماضية وتم تسفير عدد كبير من المخالفين، وجرت معاقبة الشركات المتواطئة".