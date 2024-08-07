راصد الزلازل الهولندي يحذر: زلزال قوي هذا الشهر في تركيا

2024-08-07 14:08:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - هولندا







بعدما ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، ولاية أضنة جنوبي تركيا، أطل راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، ليحذر من زلزال جديد يحتمل أن يضرب البلاد محدداً التوقيت أيضاً.





فقد كتب الخبير المثير للجدل عبر حسابه على منصة "إكس"، عن الزلزال الذي ضرب وسط تركيا (أضنة) بقوة 4.6، مضيفاً "من الممكن حدوث هزة أقوى على المدى القصير".





كما أجاب الرجل المهتم بحركة الكواكب على سؤال لأحد متابعيه حول تحديد توقيت الزلزال بالمدى القصير، ليرد هوغربيتس بالقول "نعم.. أغسطس شهر حرج".









وتابع في منشور آخر بالقول "سنشهد ظواهر هندسية حرجة في الفترة من 7 إلى 8 أغسطس"، مضيفاً "هناك احتمال لحدوث هزات أقوى في الأيام القادمة".









أتى هذا التوقع، بعدما هز زلزال وقع عند الساعة 05:32 (بالتوقيت المحلي) منطقة كوزان التابعة لولاية أضنة جنوبي تركيا بحسب بيان نشرته إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء.





كما أضاف أن مركز الزلزال منطقة كوزان، ووقع على عمق 7.6 كلم.



