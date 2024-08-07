الأنبار.. السجن 10 سنوات بحق مدير في مؤسسة الشهداء عن جريمة الرشوة

2024-08-07 14:08:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

جنايات الانبار : السجن عشر سنوات بحق مدير شعبة الامن والمعلومات في مؤسسة الشهداء عن جريمة الرشوة









أصدرت محكمة جنايات الانبار حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدير شعبة الامن والمعلومات في مؤسسة الشهداء عن جريمة الرشوة.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المدان اقدم على بيع اليوزرات التابعة لهيئة التقاعد الوطنية إلى معقبين مقابل مبالغ مالية، فضلا عن قيامه بإيقاف رواتب الشهداء والجرحى ومن ثم يقوم بإطلاقها مقابل مبالغ مالية".

وتابع أنه "قام ايضا بتسهيل اصدار كتب المساءلة والعدالة والموقف الامني للشهداء والمصابين لقاء مبالغ مالية، لافتا إلى أن الحكم صدر وفقا للقرار 160/ ثانيا/ 1 الشق الاول لسنة 1983".