وزير الشباب يباشر عمله الوزاري في ملعب التاجيات

2024-08-07 14:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع عن مباشرة العمل الوزاري في مقر مشروع ملعب التاجيات في بغداد، الذي يتسع لـ 60000 متفرج.

وقال المبرقع في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إنه "باشر عمله الوزاري في ملعب التاجيات بصورة مباشرة "، مبيناً أن "الوزارة مطمئنة من سير العمل مع الشركة المنفذة على أكمل وجه".

وأضاف المبرقع أن "الهيكل الكونكريتي للملعب سيكتمل العمل فيه شهر آذار من العام المقبل 2025".