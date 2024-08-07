حكم عراقي يقود نزالات المصارعة في أولمبياد باريس

2024-08-07 14:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

يقود حكمنا الدولي الأولمبي هادي حسين إسماعيل عدداً من نزالات دورة الألعاب الأولمبية الجارية منافساتها في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للمصارعة، شعلان عبد الكاظم، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن" الحكم الدولي الأولمبي هادي حسين إسماعيل سيقود عدداً من النزالات الجارية منافساتها في العاصمة الفرنسية باريس، وتستمر حتى الحادي عشر من شهر آب الحالي، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية".

وأضاف عبد الكاظم أن " مشاركة الحكم العراقي هادي حسن في قيادة عدد من النزالات المهمة في باريس جاء بناءً على اختيار رسمي من قبل اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية، حيث يعدّ حكمنا الدولي الأولمبي ضمن أبرز حكام النخبة على مستوى العالم، حيث سبق له المشاركة في قيادة عدد من النزالات المهمة في بطولات العالم وآسيا، وحقق خلالها نجاحات كبيرة بشهادة المسؤولين في لجان التحكيم بالاتحادين الدولي والآسيوي للمصارعة".

وأشار رئيس اتحاد المصارعة إلى أن" اختيار حكم من العراق لقيادة منافسات الأولمبياد يعدّ إنجازاً للعبة، لا سيما أن أغلب الأبطال الأولمبيين والعالميين يشاركون في المنافسات الجارية في العاصمة الفرنسية باريس".