المصرف العراقي للتجارة يدعو شركات الصرافة للاشتراك في نافذة بيع الدولار

2024-08-07 14:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا المصرف العراقي للتجارة، يوم الأربعاء، شركات الصرافة المرخصة كافة الى للاشتراك في نافذة بيع الدولار النقدي للمسافرين.

ودعا المصرف في بيان اليوم، جميع شركات الصرافة للفئتين (A,B) المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي إلى مراجعة فروعهِ لفتح حساب مصرفي خاص للاشتراك بالدخول في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية الخاصة بالدولار النقدي للمسافرين.

يُذكر أن البنك المركزي العراقي قرر في 4 تموز 2024 بدء بيع الدولار للمسافرين، وذلك حصريًا من خلال منافذ الشركات والمصارف في المطارات الدولية.

في غضون ذلك قرر البنك المركزي منح شركات الصرافة فئتي "A-B" امكانية تسجيل انشطة الحوالات الداخلية والخارجية عبر منصة FITR.