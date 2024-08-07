2024-08-07 14:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا المصرف العراقي للتجارة، اليوم الأربعاء (7 آب 2024)، جميع شركات الصرافة للفئتين (A - B) لمراجعة فروعه للاشتراك بالدخول في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية الخاصة بالدولار النقدي للمسافرين.

وقال المصرف في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه" استناداً إلى توجيهات البنك المركزي العراقي وتحقيقاً للأهداف المرسومة من قبل إدارة المصرف العراقي للتجارة، بغية تسهيل وتبسيط إجراءات بيع الدولار النقدي للمسافرين، يدعو المصرف العراقي للتجارة جميع شركات الصرافة للفئتين (A,B) المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي إلى مراجعة فروعهِ لفتح حساب مصرفي خاص للاشتراك بالدخول في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية الخاصة بالدولار النقدي للمسافرين.

يُذكر أن البنك المركزي العراقي قرر في (4 تموز 2024)، بدء بيع الدولار للمسافرين، وذلك حصريًا من خلال منافذ الشركات والمصارف في المطارات الدولية.

في غضون ذلك قرر البنك المركزي منح شركات الصرافة فئتي "A-B" إمكانية تسجيل أنشطة الحوالات الداخلية والخارجية عبر منصة FITR.