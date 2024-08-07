2024-08-07 15:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاربعاء، تنفيذ عملية ضبط لمتهم متلبس بالجرم المشهود لحظة تسلمه الرشوة في شبكة الحماية الاجتماعية، مشيرةً إلى وجود مخالفات في ديوان محافظة ذي قار ومديرية بلدية الناصرية. وذكر بيان للهيئة، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن فريقا مؤلفا في مكتب تحقيق ذي قار قام بنصب كمين محكم لموظف يعمل في دائرة الحماية الاجتماعية في الرفاعي، على خلفية طلبه رشوة مقابل إطلاق معاملة أحد المواطنين المتوقفة منذ وقت طويل، مبيناً أنه تم ضبط المتهم متلبسا بحيازة مبلغ الرشوة الذي تسلمه من المواطن، والبالغ خمسمائة ألف دينار كدفعة أولى، على أن يتم دفع بقية مبلغ الرشوة البالغ أربعة ملايين دينار عند إطلاق الراتب. وأضاف البيان، ان الفريق الذي انتقل إلى مديرية بلدية الناصرية كشف مخالفات بمنح فرصة استثمارية لبناء مجمع سكني لموظفي هيئة استثمار ذي قار، موضحة أن المخالفات التي ذكرها تقريرا شعبة التدقيق الخارجي في مكتبنا وديوان الرقابة المالية، تمثلت بمنح فرصة الاستثمار دون موافقات الجهات المالكة، وقيام البلدية برفع الحجز عن العقار قبل فرزه، وتضمين حصة البلدية البالغة 10 ، فضلا عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشان النسبة العائدة للبلدية، وعدم قيام هيئة الاستثمار بتضمين حصة البلدية المحددة لأغلب التصاميم القطاعية للمجمعات السكنية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستثمر. وفي جانب اخر، قال بيان الهيئة، إن الفريق رصد مخالفات في مشروع إنشاء طريق البو سعد المنفذ من قبل إحدى الشركات بكلفة 2,732,629,000 ملياري دينار، مشيراً الى إتلاف أضابير المشروع الذي أنجز في العام 2010، فيما تم الاستلام الأولي في العام 2018، مما أدى إلى ضياع فترة الصيانة للمشروع وحدوث أضرار في بعض أجزاء الطريق، كما كشف تقرير لجنة الاستلام أن قيمة الضرر الذي لحق بالمشروع بلغت 52,900,000 اثنين وخمسين مليون دينار، فضلا عن عدم قيام قسم الحسابات في المحافظة من استقطاع المبالغ المحددة من قبل لجنة الاستلام النهائي كشف الضرر خلافا للقانون. وأشار إلى ، أن الفريق لاحظ مخالفات في المشاريع المنفذة في قضاء الدواية ضمن مشاريع تنمية الأقاليم بكلفة 1,747,797,840 مليار دينار، حيث قامت المحافظة بصرف كل مبلغ الاحتياط المقدرة ب 10 من مجموع قيمة العقد، وبمبلغ 174,779,480 مئة وأربع وسبعين مليون دينار قبل إنجاز المشروع خلافا للقانون والتعليمات، فضلا عن عدم تقديم الشركة المنفذة للمشاريع أية ضمانات تخص حسن التنفيذ، أو تأمين المقاولة حسب ما جاء في تقرير شعبة التدقيق الخارجي لمكتب تحقيق الهيئة في المحافظة.