الأردن يؤكد ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى مع العراق

2024-08-07 15:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت المملكة الأردنية الهاشمية، ضرورة تسريع خطوات تنفيذ المشاريع الستراتيجية الكبرى مع العراق على أرض الواقع التي تم الاتفاق عليها. جاء ذلك، خلال استقبال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء، اليوم الاربعاء، وزير الصناعة والمعادن خالد البتال الذي يزور المملكة لترؤس الجانب العراقي في اجتماعات الدورة الثلاثين للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، والتي تبدأ اعمالها في عمّان اليوم ويرأسها عن الجانب الاردني وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي. وأشار بشر الخصاونة الى العلاقات التاريخية والاخوية التي تربط البلدين والحرص على تعزيزها في المجالات كافة خدمة لمصالح البلدين والشعبين. ولفت الخصاونة الى أهمية اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين ودورها في تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. رئيس الوزراء الأردني، أكد ضرورة تسريع خطوات تنفيذ المشاريع الستراتيجية الكبرى على أرض الواقع التي تم الاتفاق عليها ثنائياً وفي اطار آلية التعاون الثلاثي بين الاردن والعراق ومصر، لاسيما ما يتعلق بالربط الكهربائي والمدينة الصناعية على الحدود بين الأردن والعراق وبما يخدم مصالح الدول الثلاث وشعوبها. وحضر اللقاء وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي والقائم بالاعمال العراقي في عمان منيف علي حسين.