الزراعة: تقنية الري الحديثة ستضيف مليون دونم لخطة الموسم المقبل

2024-08-07 15:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلامي

كشفت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، عن خطة لإضافة مليون دونم للموسم الزراعي المقبل، فيما أعلنت تخصيص 830 مليار دينار لشراء المرشات.

وقال الناطق باسم الوزارة محمد الخزعلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حجم المساحات القابلة للزراعة في العراق، تقدر بأكثر من 27 مليون دونم في مختلف محافظات العراق"، مبينا أن "المساحة في السابق كانت تتجاوز 50 مليوناً، إلا أن ظروف الشح المائي والتغيرات المناخية أدت الى تقليص المساحة".

وأوضح، أن "الخطة الشتوية لزراعة محصول الحنطة كانت تتراوح نحو 50 بالمئة، وتمت زراعة 12 مليوناً ونصف المليون دونم ضمن الخطة الزراعية"، منوها بأن "الوزارة دائما ما تضع بنظر الاعتبار التوسع في استغلال الأراضي".

وأضاف، أن "الوزارة تمكنت الموسم الماضي من زراعة 4 ملايين دونم من الأراضي الصحراوية باستخدام المرشات المحورية والمياه الجوفية".

وأردف، أن "الوزارة خصصت أكثر من 830 مليار دينار لشراء ما يقارب 12 ألف مرشة مع استخدام تقنية الري الحديثة"، مبيناً أنها "ستتمكن من إضافة مساحة مليون دونم للزراعة تستغل في الموسم المقبل".