2024-08-07 15:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلامي

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، أن تسجيل الدراجات انعكس إيجاباً على حركة السير بشكل عام، فيما أشارت الى أن هناك التزاماً من أصحاب الدراجات بعد قرارات الغرامات والحجز.

وقال مدير شعبة الإعلام في مديرية المرور العامة العقيد الحقوقي حيدر شاكر محمد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعد القرارات الأخيرة من مديرية المرور العامة بفرض الغرامات وحجز الدراجات في دوائر المديرية لمخالفتها قواعد السير والمرور بقانون المرور رقم 8 لسنة 2019، لمسنا بعض الالتزام من أصحاب الدراجات".

وأضاف، أن "تسجيل الدراجات في دوائر مديرية المرور، انعكس إيجاباً على حركة السير والمرور بشكل عام"، مشددا على "ضرورة التزام أصحاب (التكاتك والدراجات النارية بشكلٍ عام) بكافة القوانين المرورية خاصة بحركة السير والمرور".

وأكد أن "أغلب الحوادث المرورية التي تحدث حالياً بسبب التهور في سياقة الدراجات من بعض أصحابها، ونتيجة عدم الانتباه والإدراك لقواعد السير والمرور بشكل عام"، لافتا الى أن "أعمار بعض سائقي الدراجات والتكاتك دون السن القانونية للقيادة، وعلى الأهالي الانتباه لأولادهم بهذا الخصوص، لينعكس الواقع المروري إيجاباً في شوارع العاصمة بغداد وباقي المحافظات".