ناشئة العراق إلى جانب الأردن ولبنان في المجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا

2024-08-07 15:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أوقعت قرعة بطولة غرب آسيا، التي ستُقام في الأردن في شهر أيلول المقبل، منتخب العراق للناشئين في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي الأردن ولبنان.

وتُعقد البطولة في الفترة من 2 إلى 11 ايلول 2024، ويشارك فيها منتخبات المنطقة لمواليد 2008-2010، بالإضافة إلى العراق، البحرين، سوريا، عُمان، فلسطين، لبنان، اليمن، والسعودية.

وستُقام المباريات على ملعب الأمير محمد في مدينة الزرقاء وملعب البولو في مدينة الحسين للشباب بالعاصمة عمان.

وعلى صعيد المنتخب الشبابي، فاز منتخب الشباب العراقي وتعادل في وديتين مع نظيره البحريني في مباراتين أقيمتا في ملعب المدينة الرياضية بالبصرة، وذلك في إطار الاستعدادات للاستحقاقات القادمة.

ووصل وفد منتخب شباب اليمن إلى البصرة اليوم الأربعاء، حيث سيبدأ معسكرًا تدريبيًا يمتد من 7 إلى 12 آب، يتخلله خوض مباراتين وديتين أمام منتخبنا للشباب يومي 8 و9 آب، في إطار استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس آسيا.

بالإضافة إلى ذلك، سيشارك المنتخب العراقي للناشئين في تصفيات كأس آسيا التي تنطلق في 21 ايلول المقبل، حيث سيتواجد في مجموعة تضم تايلاند والفلبين وبروناي. يتأهل بطل المجموعة إلى نهائيات كأس آسيا، وكذلك أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في التصفيات.