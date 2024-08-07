ما لا تعرفه عن حسناء اولمبياد باريس.. من هي؟

2024-08-07 15:48:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - المانيا





جذبت العداءة الألمانية أليسا شميدت، المشاركة في أولمبياد باريس 2024، الأنظار إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وخطفت أليسا شميدت الأنظار بعد أن وصفها الكثيرون بـ"الرياضية الأكثر جاذبية في الأولمبياد".





أليسا شميدت تبلغ من العمر 25 عاما، وتعد أحد أفراد الفريق الأولمبي الألماني المشارك في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".









ولعبت أليسا على المضمار في تتابع 4×400 متر مختلط يوم الجمعة الماضي.





وأصبح اسم أليسا شميدت خلال الفترة الأخيرة هو الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جذبت الأنظار من خلال توثيق تجربتها في الأولمبياد.



