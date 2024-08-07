2024-08-07 15:48:03 - المصدر: قناة الاولى

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رياضيون جائعون وسرقات مستمرة وأسرّة من ورق مقوى.. كوارث لا تنتهي في أولمبياد باريس، ما التفاصيل؟

أصبحت فرنسا المنظمة للنسخة الـ33 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، في حرج بالغ بسبب كثرة حوادث السرقة في القرية الأولمبية مؤخرا.

وقال منظمون للألعاب اليوم الخميس، إن رياضيين وقعوا ضحية لعمليات سرقة في القرية الأولمبية خلال المشاركة في أولمبياد "باريس 2024"، وتم إبلاغ الشرطة عن تلك الحوادث.





وكشفت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء يوم الإثنين الماضي، أن لاعبا في فريق الركبي السباعي الوطني، تعرض لسرقة خاتم زفافه وعقد ومبلغ مالي من غرفته في القرية.





كما وقع دراجون من سلوفاكيا ضحايا لسرقة معداتهم في القرية الأولمبية بالقرب من باريس، حسبما أفاد صحفي من مجلة "أموري بريليه" الفرنسية نقلا عن مصدر في الشرطة.

وذكر الصحفي عبر حسابه على منصة "X" أن "راكبي الدراجات من الوفد السلوفاكي تعرضوا للسرقة يوم الاثنين الماضي في القرية الأولمبية في سان دوني" .

أثارت أسرّة من الورق المقوى في أولمبياد باريس 2024 جدلًا بين المشاركين في دورة الألعاب، ودفعت متابعين للتساؤل عن مدى قدرتها على تحمل مختلف أوزان اللاعبين.





وكانت أسرّة الورق المقوى التي استخدمت سابقًا في أولمبياد طوكيو 2020 بهدف إعادة تدويرها موضع تدقيق من قبل الرياضيين المشاركين، خاصة بعد انتشار مقاطع فيديو تظهر انكسارها.





واختبر رياضيون السرير المستخدم في أولمبياد باريس، والذي وضع في غرف القرية الأولمبية والبارالمبية لقياس مدى قدرة تحمله الأوزان الثقيلة.