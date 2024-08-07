الإعلام الأمني يوضح تفاصيل خطة الزيارة الاربعينية

2024-08-07 15:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الأربعاء (7 آب 2024)، عن الخطط المعدة لتأمين زيارة الأربعين، فيما أشار الى ان هنالك عملًا كبيرًا من قبل قواتنا الأمنية من خلال المراقبة الجوية وزيادة الكاميرات والقيام بدوريات سواء للقوة الجوية أو طيران الجيش.

وقال الخفاجي في حديث للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "قيادة العمليات المشتركة تعمل مع اللجنة الأمنية العليا المشرفة على خطة زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)"، مبينا أن "هذه الإجراءات التي تم اتخاذها والخطط لم تبدأ الان وإنما منذ فترة لاستعدادنا لزيارة شهر محرم الحرام وامتداده الى الأربعينية".

وأضاف، أنه "مع اقتراب الزيارة دخلت قواتنا الأمنية في عملية توزيع ومسك العقد والطرقات وتهيئتها للزائرين"،لافتا الى أن "الأجهزة الأمنية والاستخبارية بدأت في البحث عن المعلومات الكافية لتأمين الزيارة وانسيابيتها بشكل سهل".

وأوضح، أنه "لدينا خطط أمنية وخدمية، الأولى تكمن بزيادة الجهد الاستخباري والأمني والعمليات النوعية لتعقب وملاحقة العدو في المناطق المحتملة، أما الثانية لزيادة الأطواق الأمنية في مداخل ومخارج مدينة كربلاء المقدسة، وأيضا هنالك عمل كبير من قبل قواتنا الأمنية من خلال المراقبة الجوية وزيادة الكاميرات والقيام بدوريات سواء للقوة الجوية أو طيران الجيش"، لافتا الى أن "هناك طرقاً فتحت سوف تسهل حركة الزائرين وتسهم بالمرونة والعمل".

وأشار الخفاجي، الى أن "هناك عملاً كبيراً للجنة الخدمية المشرفة على هذه الزيارة يندرج في توفير العجلات ومرائب السيارات ومفارز طبية، وأيضا إرشادات صحية وتوفير العجلات الخاصة لتقديم الإسعاف الفوري وحتى طائرات لنقل الحالات الخاصة".

واكد الخفاجي، أن "اللجنة مستمرة، وسوف تختلف الزيارة عن العام الماضي بانسيابية وحرية العمل وحركة الزائرين من خلال العدد الكبير من الطرق التي تم فتحها والساحات التي تم تخصيصها"، موضحاً أن "منظومة الكاميرات في محافظة كربلاء المقدسة قد اكتملت وهناك جهود فنية خدمية لتقديم الخدمات والمراقبة وملاحظة أي حالة ممكن أن تقدم لها الخدمة في أسرع وقت".