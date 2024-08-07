الديمقراطي الكوردستاني يكشف عن "غموض" في حوارات القوى بشأن خليفة الحلبوسي

2024-08-07 15:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سكـﭭان يوسف، يوم الأربعاء، عن وجود غموض في حوارات القوى السياسية بشأن انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي.

وقال يوسف، لوكالة شفق نيوز، إن "ملف انتخاب رئيس البرلمان العراقي، مازال غامض والحوارات ما بين الأطراف السياسية بخصوص هذا الملف غامضة أيضا، والحوارات مستمرة بشكل سري، ولا يوجد أي اتفاق على هذا الملف".

وأضاف أن "هذا الملف لا يمكن حسمه إلا بعد وجود توافق ما بين كل الأطراف السياسية، وهذا التوافق غائب، حتى الان، وهناك صعوبة في حسم انتخاب رئيس البرلمان خلال جلسة من المقرر أن تعقد يوم غد الخميس، فالأمور مازالت غامضة وغير واضحة".

ولم تتمكن القوى السياسية من انتخاب رئيس جديد للبرلمان منذ إنهاء عضوية محمد الحلبوسي في تشرين الثاني 2023 بسبب الخلافات، في وقت حدد الإطار التنسيقي الـ 20 من تموز الماضي موعداً لحسم الخلافات السنية حول هذا الملف، دون اي التزام بالموعد.

وتوقع ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، يوم الاثنين الماضي، استمرار محسن المندلاوي برئاسة مجلس النواب العراقي، لحين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية (الخامسة)، الأمر الذي ترفضه معظم القوى السنية، رغم الخلافات الدائرة بينها حول الأحقية بالمنصب.