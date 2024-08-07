وزير العمل يتعهد بمتابعة تسهيل الاجراءات أمام فئة ذوي الاعاقة في محافظة المثنى

2024-08-07 17:32:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تعهد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الاسدي، اليوم الأربعاء، بمتابعة تسهيل الإجراءات أمام فئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وتلبية احتياجاتهم في محافظة المثنى خصوصا ما يتعلق بموضوع إصدار الهويات التعريفية وتأهيل بناية قسم ذوي الإعاقة بما يتلاءم مع احتياجات هذه الفئة. وقالت الوزارة في بيان حصلت الاقتصاد نيوز على نسخة منه، إن الأسدي التقى وفدا من رابطة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في محافظة المثنى، بالتعاون مع هيئة الضمان الصحي في وزارة الصحة، وبينت أن الاسدي أكد خلال اللقاء على ان الوزارة باشرت بإجراءات شمول مستفيدي الوزارة بخدمة الضمان الصحي في محافظة بغداد وتسعى لتعميم الخدمة على باقي المحافظات. وأكد الأسدي، أنه سيتابع بشكل مباشر تأهيل بناية قسم الإعاقة في المحافظة والتوجيه بإيجار بناية مؤقتة لحين انجاز القسم. واستمع الوزير، بحسب البيان، إلى معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في اقضية الرميثة والوركاء والخضر، ووعد بافتتاح لجان فرعية في تلك الاقضية للتخفيف عن هذه الفئة عناء المراجعة، فيما وجه بتشكيل لجنة تحقيقية بخصوص إصابة احد العاملين في إحدى الشركات المسؤولة عن تنفيذ مشاريع الجسور بالمحافظة وتحديد متى حصول الاصابة بعد عرضه على اللجان الطبية واحتساب فترة شموله بالضمان أثناء العمل.