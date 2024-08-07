وزير التربية يعلن إنجاز 66 مشروعا وإغلاق المدارس الطينية في الديوانية

2024-08-07 17:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الأربعاء، إنجاز 66 مشروعا وإغلاق المدارس الطينية في محافظة الديوانية.وقال بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري أكد أهمية توطيد العلاقات وتعضيدها بين الوزارة والحكومة المحلية في المرحلة الراهنة استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد الذي تسعى أن يكون عاما استثنائيا وذلك خلال زيارة الجبوري إلى محافظة الديوانية، ولقاء المحافظ عباس شعيل الزاملي وحضور رئيس مجلس المحافظة محمد شخير الغانمي بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والمحافظة ومدير عام التربية".وأضاف البيان، أن "المجتمعين بحثوا آليات وخطط تفعيل مشروع الوزارة رقم واحد بعد أن أحرزت المتابعة الوزارية تقدما ملحوظا في الملف المعني عبر إنجاز (66) مشروعا وإغلاق المدارس الطينية وإنهاء الدوام الثلاثي إضافة إلى الاتفاق على مواصلة حملة رفع التجاوزات عن الأراضي التابعة للتربية وإكمال تسجيل الأراضي الزراعية ومتابعة عائديتها".وتابع، أن "الوزير افتتح مدرسة جديدة في ناحية نفر الواقعة ضمن قضاء عفك وسط إشادة الجميع بجهود مشاريع الجهد الخدمي والقرض الصيني والوزاري وتنمية الأقاليم وتخصيصات المحافظة للتوجه نحو القضاء على ملف المدارس الكرفانية".