العراق والأردن يؤكدان ضرورة تسريع خطوات تنفيذ المشاريع الإستراتيجية الكبرى

2024-08-07 17:36:01 - المصدر: واع

عمان - واع - هبة السودانيأكد وزير الصناعة والمعادن خالد بتال ورئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ، اليوم الأربعاء، ضرورة تسريع خطوات تنفيذ المشاريع الإستراتيجية الكبرى.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة استقبل- في مكتبه في دار رئاسة الوزراء- وزير الصناعة والمعادن خالد بتال الذي يزور المملكة لترؤس الجانب العراقي في اجتماعات الدورة الثلاثين للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، والتي تبدأ أعمالها في عمان اليوم، ويرأسها عن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي".وأضاف، أنه "حضر اللقاء وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي والقائم بالأعمال العراقي في عمان منيف علي حسين".وتابع، أن "الخصاونة أكد على العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين والحرص على تعزيزها في المجالات كافة؛ خدمة للمصالح الثنائية، فيما لفت إلى أهمية اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين ودورها في تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري".وبين، أن "الجانبين أكدا ضرورة تسريع خطوات تنفيذ المشاريع الإستراتيجية الكبرى على أرض الواقع التي تم الاتفاق عليها ثنائياً وفي إطار آلية التعاون الثلاثي بين الأردن والعراق ومصر، لاسيما ما يتعلق بالربط الكهربائي والمدينة الصناعية على الحدود بين الأردن والعراق وبما يخدم مصالح الدول الثلاث وشعوبها".