وزير الخارجية ونظيره المصري يبحثان أوضاع المنطقة وتجنب التصعيد

2024-08-07 17:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي، الأوضاع التي تشهدها المنطقة وتجنب التصعيد.وذكرت وزارة الخارجية- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي".وأضاف، أنه "تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق في مجال العمل الثلاثي الذي يشمل العراق ومصر والمملكة الأردنية".وتابع، أنه "تم استعراض الجهود المشتركة للتنسيق بشأن الأوضاع التي تشهدها المنطقة وتبادل وجهات النظر؛ بهدف تجنب التصعيد وضمان تكثيف الجهود لتجنيب شعوب المنطقة ويلات الحروب".