برشلونة.. أولمو يجتاز الفحص الطبي وتقديمه خلال ساعات

2024-08-07 17:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، (7 اب 2024)، عن موعد الظهور الأول لداني أولمو، صفقة برشلونة الجديدة.

وأجتاز اللاعب أولمو الفحص الطبي، ليتم الإعلان الرسمي لتقديمه خلال ساعات.

وأتم برشلونة الاتفاق مع لايبزيج لضم أولمو خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، ووصل اللاعب ووكيله وأسرته بالفعل للعاصمة الكتالونية، مساء أمس الثلاثاء.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن داني أولمو سيظهر لأول مرة يوم الإثنين المقبل في مباراة كأس خوان جامبر ضد موناكو الفرنسي.

وسيخوض أولمو أول مران له مع البلوجرانا يوم السبت المقبل، بعد وصول باقي لاعبي الفريق إلى إسبانيا عقب نهاية فترة الإجازات والموسم التحضيري.

بعد أربعة أيام فقط من مباراة كأس خوان جامبر، سيبدأ برشلونة مشواره في الدوري الإسباني بزيارة فالنسيا في ملعب مستايا يوم السبت 17 أغسطس/أب الحالي.

وأفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة ولايبزيج اتفقا على إتمام الصفقة مقابل 55 مليون يورو كرسوم ثابتة، إضافة إلى متغيرات تبلغ 7 ملايين يورو.

ووافق أولمو على عقد مدته 6 سنوات مع برشلونة.