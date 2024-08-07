2024-08-07 17:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – متابعة

يستعد المنتخبان المغربي والمصري لإسدال الستار على مشاركتها الرائعة في مسابقة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الاولمبية في باريس، بإحراز ميدالية برونزية تاريخية عندما يلتقيان غداً الخميس، (8 اب 2024)، على ملعب "لا بوجوار" في نانت لتحديد صاحب المركز الثالث.

بصم المغرب ومصر على عروض جيدة منذ انطلاق المسابقة وكانا في طريقهما إلى منح اللقب الأولمبي الأول للعرب والثالث للقارة السمراء في دورة الالعاب الأولمبية بعد نيجيريا 1996 والكاميرون 2000، لكن مشوارهما توقف في دور الأربعة على يد إسبانيا الوصيفة وفرنسا المضيفة.

الآن، وبعد خيبة أمل وحزن كبيرين في صفوف لاعبيهما بعدما فرَّطا في أسبقية التقدم في نصف النهائي (المغرب أمام إسبانيا 1-2، ومصر أمام فرنسا 1-3 بعد التمديد)، سيطوي المنتخبان صفحة اللقب الاولمبي ويركزان على ميدالية برونزية تاريخية سيكون ملعب لا بوجوار مسرحا لها.

ولم يحرز العرب في تاريخ مشاركاتهم في الأولمبياد سوى ميداليتين في الألعاب الجماعية، كانتا برونزية لفريق قفز الحواجز السعودي في رياضة الفروسية في دورة لندن 2012 وبرونزية لثنائي الكرة الطائرة الشاطئية القطريين أحمد تيجان وشريف يونس في طوكيو صيف 2021.

وتملك مصر خبرة مباراة تحديد المركز الثالث كونها خاضتها مرتين في مشاركته الـ11 السابقة: الأولى عام 1928 في أمستردام عندما خسرت أمام إيطاليا 3-11، والثانية عام 1964 بألوان الجمهورية العربية المتحدة وخسرت أيضا أمام ألمانيا 1-3.

في المقابل، يخوض المغرب المباراة للمرة الأولى في تاريخه بعدما نجح في فك عقدة دور المجموعات للمرة الأولى في مشاركته الثامنة.

ستكون مواجهة الغد ثأرية بالنسبة للفراعنة الذين خسروا أمام أسود الأطلس 1-2 في المباراة النهائية لكاس أمم إفريقيا 23 عاما أواخر العام الماضي في المغرب.

الدافع لدى مصر سيكون كبيرا في سعي مدربهم البرازيلي روجيريو ميكالي إلى ميداليته الأولمبية الثانية بعدما قاد منتخب بلاده إلى اللقب الغالي للمرة الأولى في تاريخها عام 2016 على أرضها في ريو دي جانيرو.

علَّق ميكالي الذي وجد صعوبة في تعزيز صفوف الفراعنة بأبرز النجوم في مقدمتهم نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح: "أنا فخور حقًا بكوني كنت مدربًا للبرازيل عندما فازت البلاد بأول ميدالية ذهبية في كرة القدم في ريو 2016 والآن أصبح في وضع يسمح لي بقيادة مصر إلى أول ميدالية في تاريخها الأولمبي الكروي".

وأضاف "قدمنا أداءً رائعًا (في نصف النهائي). سجلنا الهدف الأول، وحافظنا تقدمنا لمدة 80 دقيقة تقريبًا. الخسارة مؤلمة، لكن يتعين علينا الآن أن نرفع رؤوسنا عالياً ونركز على اللعب على الميدالية البرونزية".

شدد ميكالي على صعوبة مواجهة المغرب في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية. قال "منتخب كبير، وهو يلعب الآن بكامل قوته"، مضيفا "وقت التعافي بين المباريات قصير جدا، واللاعبون في نهاية الموسم وهو أمر يثير مخاوفي لكننا سنقاتل لتحقيق الميدالية البرونزية".

سيكون جناح بيراميدز إبراهيم عادل أحد الأوراق المهمة في صفوف الفراعنة بعدما فرض نفسه نجما فوق العادة في صفوف الفراعنة والبطولة. لعب دور المنقذ مرتين، الأولى ضد إسبانيا بثنائية وضعت منتخب بلاده في ربع النهائي، وضد البارغواي في ربع النهائي بهدف أنقذه من الخسارة (88) وركلة ترجيحية أخيرة قاده بها الى دور الاربعة.

لكن ميكالي سيخوض مباراة الغد في غياب مدافع فنربهتشه التركي عمر فايد لطرده في بداية الشوط الاضافي الأول أمام فرنسا ما أثر على زملائه وساهم بشكل كبير في خسارتهم.

ستكون الجبهة اليمنى للمنتخب المصري حيث تواجد مهاجمي موناكو الفرنسي إلياس بن الصغير وريال بيتيس الاسباني عبد الصمد الزلزولي، وكذلك اليسرى حيث جناح فياريال الاسباني إلياس أخوماش مصدر قلق بالنسبة لميكالي، لكن الخطر الأبرز سيكون هداف البطولة حتى الآن قلب هجوم العين الإماراتي وهداف دوري أبطال آسيا سفيان رحيمي (6 أهداف).

ويعود صانع الألعاب بلال الخنوس إلى تشكيلة المغرب بعدما غاب عن مواجهة نصف النهائي بسبب الإيقاف.

ووعد القائد أشرف حكيمي جماهير المغرب بالميدالية البرونزية "نشعر بخيبة أمل من نتيجة مباراة (إسبانيا)، ونتعهد ببذل قصارى جهدنا للفوز بالميدالية البرونزية (أمام مصر)، شكرا لدعمكم ديما (دائما) مغرب".