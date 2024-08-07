الشرطة يعلن عن جهازه الفني الجديد لدوري نجوم العراق

2024-08-07 17:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت إدارة نادي الشرطة الرياضي، يوم الأربعاء، عن الجهاز الفني الجديد الذيسيقود فريقها في دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم الجديد 2024-2025.

‏وقالمدرب الفريق أحمد صلاح، لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة الشرطة حسمت تسميتي مديراًللجهاز الفني لقيادة كرة الشرطة في دوري نجوم العراق الموسم الجديد بعد الاستغناءعن المصري مؤمن سليمان الذي قدم خدمات جليلة للنادي، وذلك لسبب عدم امتلاكه شهادةالبرو في التدريب".

وأضاف"الجهاز الفني سيتألف من المتحدث مدرباً للفريق، وحسين عبد الواحد مساعداً،ومدرب اللياقة حيدر عبد القادر، ومدرب حراس المرمى أحمد جاسم"، مؤكداً"نحن كإدارة وجهاز فني ولاعبين سنسعى للمحافظة على اللقب والظهور بشكل جيد فيالاستحقاق الآسيوي".

وأكدأن "نادي الشرطة لم يستغنِ عن المدرب المصري مؤمن سليمان لكن لوائح اتحاد كرةالقدم أجبرتنا على التخلي عن سليمان لأنه لا يمتلك شهادة برو حسب اللوائح الأخيرةالتي أعلن عنها الاتحاد".

‏وأوضحصلاح أن "إدارة النادي داعمة لمشوار الفريق وعازمة للمحافظة على النتائج التيحققها فريقه الكروي في الموسم السابق وهما لقبي الدوري والكأس معاً".