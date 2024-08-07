بعد معارك عنيفة في دير الزور السورية.. استنفار أمني عراقي على الحدود

2024-08-07 18:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مصادر عكسرية وأمنية عراقية، يومالأربعاء، بأن قطعات الجيش والحشد الشعبي دخلت حالة الإنذار المشدد في جزيرة نينوىالحدودية مع سوريا، على خلفية المعارك العنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية وعشائرعربية.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "هذه التطورات تأتي مع اشتدادالمعارك في محافظة دير الزور السورية بين عشائر عربية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)والتي استدعت تدخل القوات الأمريكية لمساندة قوات (قسد)".

وأضافت"قطعات الجيش العراقي والحشد الشعبي دخلت بحالة الإنذار المشدد خشية وقوع مالا يحمد عقباه كون مناطق الجزيرة الصحراوية بين محافظتي نينوى وصلاح الدين متاخمةلدير الزور في سوريا".

بدورهوجّه آمر لواء أنصار المرجعية في الحشد الشعبي، حميد الياسري، عناصر اللواء إلىالاستنفار العسكري في مناطق الجزيرة بمحافظة نينوى وحماية الحدود العراقية السورية.

ودعاالياسري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز جميع عناصر اللواء بما فيهم من يتمعتونبالإجازة الدورية إلى الالتحاق فوراً لتعزيز التواجد الأمني في جزيرة نينوى.

وختمبالقول مخاطبا عناصر لوائه "انتظروا النداء الخاص الذي سيصلكم"، إلا أنالياسري لم يكشف عن طبيعة المهمة في البيان.

وأفادتحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تابعتها وكالة شفق نيوز، بوجود مخاطر تهددالحدود العراقية – السورية من جهة محافظة نينوى بعد سيطرة جماعات مسلحة من العشائرالعربية في دير الزور على عدة قرى بمحيط القواعد الأمريكية بعد معارك عنيفة معقوات سوريا الديمقراطية.

وأظهرتمقاطع مصورة سيطرة تلك الجماعات المسلحة التي تسمي نفسها "قوات العشائر"على بلدة أبو حمام شرقي دير الزور بعد طرد قوات "قسد" المتعاونة معالقوات الأمريكية.