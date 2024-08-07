إيران تحذر زوار الأربعين: حمل أقراص ومخدرات الكوديين جريمة في العراق

2024-08-07 18:54:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أكد رئيس شرطة مكافحة المخدرات الإيرانية العميد إيرج كاكوند، يوم الأربعاء،أن حيازة أقراص ومخدرات الكوديين في العراق تعد جريمة يعاقب عليها القانون العراقي.

ونقلتقرير صحفي إيراني، ترجمته وكالة شفق نيوز، عن العميد كاكوند، خلال لقاء مشترك معرئيس شرطة مكافحة المخدرات العراقية، اللواء أحمد الزركاني، قوله إن "علىالزائرين الامتناع عن حمل أقراص ومخدرات الكوديين على الحدود قبل ضبطها في العراقلأنها تصنف كمخدرات في العراق".

وأشاركاكوند إلى أن "أي حركة أو تداول للمخدرات في العراق تعتبر جريمة ويتم محاسبةمرتكبيها"، مضيفاً أنه "يمنع حمل أو نقل بعض المخدرات التي تحتوي علىمادة الكوديين إلى العراق، وعلى الزوار الانتباه إلى هذه النقاط خلال فترة زيارةالأربعين".

كمانقل التقرير عن مدير عام شؤون المخدرات اللواء الحقوقي أحمد الزركاني، عن جاهزيةالعراق للتعامل مع موزعي المخدرات، مؤكداً أنه "في اجتماع اليوم، تمت مناقشةقضايا مختلفة مع مسؤولي مكافحة المخدرات في إيران، وكان أهمها النقاش والتثقيفوالتنسيق لحل المشاكل التي قد تواجه الزائرين خلال الأربعين".